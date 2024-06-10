أسعار الأضاحي في مصر 2024.. اعرف سعر الأضحية قبل عيد الأضحى

مع اقتراب حلول عيد الأضحى 2024، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي هذا العام، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة، الدستور تقدم لكم تفاصيل شاملة عن أسعار الأضاحي في مصر 2024، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الأضاحي والعوامل التي تؤثر على أسعارها.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

أسعار الأضاحي في مصر 2024

أسعار الأضاحي 2024، تتراوح أسعار العجول البقري على حسب سن الأضحية، فالكبير يتراوح سعر الكيلو القائم بين 175 و185 جنيهًا، والصغير يتراوح سعر الكيلو القائم بين 140 و150 جنيهًا، أما الجاموسي الكبير 165 جنيهًا للكيلو القائم، أما الجاموسي الصغير فسعرها 160 جنيهًا للكيلو القائم.

وتتراوح أسعار الخرفان البلدي يتراوح سعر الكيلو القائم بين 160 و220 جنيهًا، أما أسعار الأضاحي 2024 البرقي يتراوح سعر الكيلو القائم بين 190 و225 جنيهًا، والأسعار كاملة للخروف تتراوح بين 6 آلاف و10 آلاف جنيه حسب الحجم والنوع.

أما اللحوم، فالبتلو 250 جنيهًا للكيلو، والبقري كبير السن - الإناث 120 جنيهًا للكيلو القائم.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

عوامل تؤثر على أسعار الأضاحي 2024

وأسعار الأضاحي 2024، أسعار الأعلاف، تلعب أسعار الأعلاف دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الأضاحي، حيث ترتفع أسعارها مع ارتفاع أسعار الأعلاف والعكس صحيح.

وتتأثر أسعار الأضاحي 2024، أيضًا بقانون العرض والطلب، فمع ازدياد الطلب على الأضاحي في مواسم الأعياد، ترتفع أسعارها، وتضاف تكاليف النقل والرعاية إلى سعر الأضحية، مما يؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

نصائح لشراء أضحية عيد الأضحى 2024

حدد ميزانيتك: حدد مبلغًا محددًا يمكنك تخصيصه لشراء الأضحية قبل البدء بالبحث. قارن الأسعار: قارن أسعار الأضاحي في مختلف المزارع والأسواق قبل الشراء. فحص الأضحية: تأكد من سلامة وصحة الأضحية قبل شرائها. الشراء من مصادر موثوقة: اشترِ الأضحية من مصادر موثوقة وذات سمعة طيبة. الذبح في المجازر المعتمدة: تأكد من ذبح الأضحية في المجازر المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة اللحوم.

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