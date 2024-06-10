الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلينكن: نقدر جهود مصر المستمرة وحرصها على استعادة الأمن والسلم بالإقليم

بلينكن
بلينكن

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حسب قناة "إكسترا نيوز".

وأكد "بلينكن" تقدير الإدارة الأمريكية الجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسي والإنساني، وحرصها على الاستمرار في العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

وشهد لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي تأكيد الجانبين متانة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص البلدين على استمرار التنسيق المشترك في مختلف الموضوعات والقضايا.

السيسي بلينكن وزير الخارجية الامريكي مصر اكسترا نيوز

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