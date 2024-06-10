ورشة عمل بعنوان "محو الأمية الكربونية" بجامعة المنصورة

نظَّمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع كلية الهندسة، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "محو الأمية الكربونية" تحت شعار zero carbon بقاعة دكتور مجدي أبو ريان بكلية الهندسة تحت رعاية دكتور شريف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، دكتور محمد عطية - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دكتور محمد عبد العظيم - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، دكتور طارق غلوش - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تفاصيل الورشة

وشارك في الورشة 188 مشاركًا يمثلون 12 كلية وعدد 8 مراكز طبية ومستشفيات وعدد 8 إدارات عامة.

وتحدث دكتور الشعراوي كمال، عن النسب الكربونية العالية في المجال الطبي عموما والعمل على تحويل التنقل داخل المستشفيات بالباصات الكهربائية وغيرها من التحديات وقام بشكر منظمي الحدث وقيادات الجامعة.

وأعرب دكتور ياسر الجمل جهاز شئون البيئة، خلال كلمته عن حرص الجهاز علي التعاون مع الجامعة في شتي المجالات.

وخلال كلمته رحب دكتور مصطفى أمين، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، بالحضور ونقل تحيات قيادات الجامعة لهم، وأكد علي حرص قطاع خدمة المجتمع علي تقديم كافة الأنشطة التوعوية والطبية والمجتمعية لمنسوبي الجامعة.

وقدمت دكتور سونيا سامي طلبة الإدارة العامة للمشروعات البيئية وباحثة في الكيمياء، عن مفهوم البصمة الكربونية وعن طرق حسابها وكيفية خفضها وعن الممارسات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر ارتفاع البصمة الكربونية والتقليل من آثارها.

وناقش دكتور مسعد سلامة وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث العلاقات المتبادلة بين الإنسان والبصمة الكربونية والمناخ، مؤكدا حرص الدولة علي تنفيذ الاتفاقات الدولية في هذا الشأن ودعا لتنفيذ مبادرة مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع بعنوان "استراتيجية الجامعة لخفض النسبة الكربونية بالجامعة".

وتناول دكتور محمد شوقي أبو ليلة أستاذ العمارة ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، الحديث عن كيف يمكن للبصمة الكربونية التأثير على المناخ وعن آلية تقليلها كما تحدث عن عملية البناء المستدام والاستدامة بشكل عام كما تحدث سيادته عن استراتيجيات خفض البصمة الكربونية في صناعة المباني.

جانب من الورشه

جانب من الورشه

جانب من الورشه