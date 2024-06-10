الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير تعليم قنا تهنئ أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة

وفاء رشاد خلف الله،
وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة التعليمية بقنا

هنَّأت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة التعليمية بقنا، أوائل الشهادة الإعدادية، وذلك بعد حصول الإدارة التعليمية بقنا، على 6 مراكز أولى على مستوى المحافظة من العشر الأوائل، وذلك بفضل التوجيهات المستمرة والتنسيق الكامل مع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

كما بعثت رشاد، برسالة شكر وتقدير للدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على دعمه الدائم وتشجيعه المستمر للطلاب، ولجميع مديري المدارس والعاملين بالإدارة التعليمية، على تميزهم في دعم  الطلاب للتقدم والتفوق المستمر.

وأضافت أن طلاب إدارة قنا التعليمية، حصدوا 6 من المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة وهم: يوسف حماده محمد راوى، الأول على المحافظة، عمر صلاح عادل عبدالرحيم، الرابع على المحافظة، ملك هانى محمود يس، الثامن، محمد على محمد حامد، العاشر، وكل من نهى أحمد حسنى، يوسف محمد جمال، العاشر مكرر.

وقالت رشاد، إن الأبناء في مدارس إدارة قنا التعليمية، ضربوا المثل الأعلى في الاجتهاد والتميز، في ظل حصولهم على المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

واعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 88.37%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم. 

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