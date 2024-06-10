الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلينكن: هناك "شعور بالإلحاح" للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك “شعور بالإلحاح” حول مقترحات وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن الوسطاء المصريين تحدثوا مع حماس في وقت سابق اليوم.

أمريكا تقدر الدور الذي تلعبه مصر لإنهاء الحرب 

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انهيار مبنى في غزة بداخله جنود من جيش الاحتلال

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تقدر بشدة الدور الذي تلعبه مصر، لكنه قال أيضًا إن الجميع في المنطقة بحاجة إلى ممارسة الضغط على حماس لحملهم على قبول الصفقة كان ذلك على الطاولة.

وأضاف: «لا أحد منا يستطيع أن يضع نفسه في ذهن حماس»، لافتا إلى أنه لا يعرف ماذا سيكون ردهم على المقترحات.

وتابع بلينكن إنه في غياب خطة “اليوم التالي” لغزة، لا يوجد سوى ثلاثة خيارات، إما ترك إسرائيل في الاحتلال، أو عودة حماس إلى الحكومة، أو فراغ كامل في السلطة. وقال إن أيا من هذه الخيارات لم يكن قابلا للتطبيق.

واستكمل: “من الضروري أن تكون هناك خطة. ويجب أن يشمل ذلك الأمن. يجب أن تشمل الحكم. يجب أن يشمل إعادة الإعمار”.

وردا على سؤال حول نيته الاجتماع مع بيني جانتس، الذي استقال من حكومة بنيامين نتنياهو في نهاية الأسبوع، قال بلينكن: "أعتقد في كل رحلة إلى المنطقة التقيت بها مع القادة في إسرائيل سواء كانوا جزءا من الحكومة أم لا".

وقال إنه ليس من حق الولايات المتحدة أن تقرر من هو في الحكومة الإسرائيلية، لكنه أضاف أنه سيواصل مقابلة الأشخاص الذين يقودون الأحزاب السياسية الرئيسية في إسرائيل.

جاء ذلك خلال جولة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط تشمل مصر وإسرائيل لإنهاء وقف إطلاق النار في غزة. 

أجندة بلينكن جولة جديدة مصر غزة إسرائيل وقف إطلاق النار

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