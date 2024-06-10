رئيس المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة: أمريكا لم تكن جادة فى مساعدة الفلسطينيين

في تصريح حاد ومندد، ردّ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على قرار برنامج الأغذية العالمي بوقف إدخال مساعداته عبر الرصيف الأمريكي العائم، قائلًا إن هذا الرصيف، الذي تم افتتاحه قبل شهر ونصف، لم يسهم بصورة جادة في تخفيف الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأضاف أن هذا الرصيف كان مجرد غطاء للإدارة الأمريكية لتجميل صورتها وتظليل موقفها المنحاز، وأنها لم تكن جادة في جهودها لمساعدة الشعب الفلسطيني، ولو كانت جادة في توجيهاتها، لضغطت على الاحتلال لفتح المعابر البرية وتسهيل دخول المساعدات.

وفي ختام تصريحه، حمّل المتحدث الولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال مسئولية الوضع الإنساني الكارثي في غزة، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل العاجل والجاد لتأمين دخول المساعدات وتلبية احتياجات السكان.

مليون شخص في غزة يواجهون الموت

فيما توقع تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي، أن يواجه أكثر من مليون شخص في غزة الموت والجوع بحلول منتصف يوليو المقبل، إذا لم تتوقف الحرب.

وأشار التقرير إلى أنه ما لم تتوقف الأعمال العدائية وتمنح الوكالات الإنسانية حق الوصول الكامل إلى المناطق المتضررة واستعادة الخدمات الأساسية، فمن المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص- نصف سكان غزة- الموت والجوع بحلول منتصف يوليو، وهذا يُصنف كمرحلة خامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي.