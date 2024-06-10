الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة: أمريكا لم تكن جادة فى مساعدة الفلسطينيين

الأغذية العالمي
الأغذية العالمي

في تصريح حاد ومندد، ردّ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على قرار برنامج الأغذية العالمي بوقف إدخال مساعداته عبر الرصيف الأمريكي العائم، قائلًا إن هذا الرصيف، الذي تم افتتاحه قبل شهر ونصف، لم يسهم بصورة جادة في تخفيف الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأضاف أن هذا الرصيف كان مجرد غطاء للإدارة الأمريكية لتجميل صورتها وتظليل موقفها المنحاز، وأنها لم تكن جادة في جهودها لمساعدة الشعب الفلسطيني، ولو كانت جادة في توجيهاتها، لضغطت على الاحتلال لفتح المعابر البرية وتسهيل دخول المساعدات.

وفي ختام تصريحه، حمّل المتحدث الولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال مسئولية الوضع الإنساني الكارثي في غزة، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل العاجل والجاد لتأمين دخول المساعدات وتلبية احتياجات السكان.

مليون شخص في غزة يواجهون الموت

فيما توقع تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي، أن يواجه أكثر من مليون شخص في غزة الموت والجوع بحلول منتصف يوليو المقبل، إذا لم تتوقف الحرب.

وأشار التقرير إلى أنه ما لم تتوقف الأعمال العدائية وتمنح الوكالات الإنسانية حق الوصول الكامل إلى المناطق المتضررة واستعادة الخدمات الأساسية، فمن المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص- نصف سكان غزة- الموت والجوع بحلول منتصف يوليو، وهذا يُصنف كمرحلة خامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي.

المكتب الإعلامي الحكومي غزة الأغذية العالمي الرصيف الأمريكي العائم الأزمة الإنسانية مليون شخص في غزة يواجهون الموت

مواد متعلقة

انهيار مبنى فى غزة بداخله جنود من جيش الاحتلال

"بلينكن" يُشدد على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة

الرئيس السيسى لـ بلينكن: لا بُد من إنهاء الحرب على غزة وحل الدولتين

"الأغذية العالمى" يوقف مساعداته لغزة عبر الرصيف البحرى الأمريكى لدواعٍ أمنية

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟