الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة منتخب غينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره غينيا بيساو، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد 24 سبتمبر، في إطار مباريات الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، ومصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود عواد ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم وعمر كمال عبدالواحد، وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، وناصر ماهر وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي وأحمد آمين أوفا، وإمام عاشور ومحمد شريف.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت على البث الفضائي، مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين.

حكام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

يقود السوداني محمود علي إسماعيل، إدارة ساحة مباراة منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، ويعاونه في مهمته الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

موقف منتخب مصر 

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث الماضية، بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بثنائية نظيفة، وأخيرا بوركينا فاسو الخميس الماضي، على استاد الرعب “القاهرة الدولي”، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026

غينيا بيساو * مصر.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء.

جيبوتي * إثيوبيا.. يوم الأحد 9 يونيو.. الساعة 7 مساء.

بوركينا فاسو * سيراليون.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء.

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