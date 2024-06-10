حزب الله: استهدفنا مقر قيادى تابع لفرقة ‌‏الجولان 210 شاعل الإسرائيلية

أعلن "حزب الله" عن استهدافه بسرب من المُسيّرات الانقضاضية مقر قيادي تابع لفرقة ‌‏الجولان 210 شاعل الإسرائيلية، وتحقيق إصابات مؤكدة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال حزب الله: "استهدفنا بالقذائف المدفعية موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجهيزاته الفنية والتجسسية".

العمليات العسكرية الصهيونية

وسبق أن أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن حزب الله أعلن عن إطلاق طائرة مُسيّرة من الأجواء اللبنانية نحو أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية، أصابت الموقع بشكل كامل.