الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية بأبوتشت

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين؛ لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 لمركزي قنا وأبوتشت، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وأحمد أبوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، والمهندس محمد عبدالحفيظ وكيل مديرية الإسكان، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

مشروعات الخطة الاستثمارية بقنا

وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الاجتماع ناقش معوقات تنفيذ بعض المشروعات لبحث كيفية حلها وتحسين معدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية، وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ تلك المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وأضاف عبدالباقي أن محافظ قنا وجَّه، خلال الاجتماع، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطة مركزي قنا وأبوتشت طبقًا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم إسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولين، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة على المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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