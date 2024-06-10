الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: مقتل جنديين وإصابة 10 برفح الفلسطينية

جريدة الدستور

أفاد إعلام إسرائيلي بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 10 آخرين 6 منهم حالتهم من متوسطة إلى خطيرة من لواء جفعاتي بمدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك خلال نبأٍ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد إعلام فلسطيني عن استشهاد طفل متأثرًا بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس في الضفة الغربية.

وقال الإعلام، إن طواقم الإسعاف نقلت الطفل محمود إبراهيم نبريصي، (15 عامًا)، بعد إصابته بجروح خطيرة في مخيم الفارعة إلى المستشفى الحكومي في طوباس، ولاحقًا أعلن الأطباء استشهاده.

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية

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