وصفات خاصة.. كيف يمكن للنباتيين الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك؟

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك وهو المناسبة الدينية التي يقبل فيها المسلمون على تناول لحوم الأضاحي إحياءًا للشعيرة الدينية، إلا أنه ومع تزايد الوعي بأساليب الحياة الصحية، يشهد العالم تزايدًا في عدد الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي، وهو ما يدفع هؤلاء للبحث عن طرق مميزة للاحتفال بعيد الأضحى بما يتماشى مع أسلوب حياتهم الخالي من اللحوم الحيوانية.

ونتيجة لذلك يقدم موقع "الدستور" الأطباق النباتية التي يمكن تناولها والتمتع بها خلال هذه المناسبة.

أطباق نباتية للاستمتاع بعيد الأضحى

الكبة النباتية

- المكونات: برغل، عدس مطبوخ، بصل، بهارات، زيت زيتون.

- التحضير: يتم خلط البرغل مع العدس والبصل والبهارات، وتشكيلها على شكل كرات أو أقراص، ثم تُخبز في الفرن.

محشي الخضروات

- المكونات: كوسا، باذنجان، فلفل حلو، طماطم، أرز، بقدونس، نعناع، بصل، توابل.

- التحضير: تُحشى الخضروات بخليط الأرز والخضروات المفرومة وتُطهى في صلصة الطماطم.

المسقعة

- المكونات: باذنجان، بطاطس، فلفل حلو، طماطم، بصل، ثوم، حمص مسلوق، بهارات.

- التحضير: تُقلى الخضروات وتُخلط مع الحمص والصلصة، ثم تُخبز في الفرن.

طاجن الخضار

- المكونات: بطاطا، جزر، كوسا، باذنجان، حمص، طماطم، بصل، ثوم، توابل مغربية.

- التحضير: تُطهى جميع الخضروات في طاجين مع التوابل المغربية حتى تنضج وتتشرب النكهات.

الفتوش

- مكونات: خبز مقلي، طماطم، خيار، بصل أخضر، فجل، بقدونس، نعناع، زيت زيتون، ليمون.

- التحضير: تُقطع الخضروات وتُخلط مع الخبز المقلي وتُتبل بزيت الزيتون والليمون والسماق.

الحمص بالطحينة

- مكونات: حمص مسلوق، طحينة، ليمون، ثوم، زيت زيتون، كمون.

- التحضير: يُمزج الحمص مع الطحينة وعصير الليمون والثوم والكمون حتى يصبح قوامه ناعمًا، ويُزين بزيت الزيتون.

ورق العنب

- مكونات: أوراق عنب، أرز، بصل، طماطم، نعناع، بقدونس، ليمون، زيت زيتون.

- التحضير: تُحشى أوراق العنب بخليط الأرز والخضروات وتُطهى على نار هادئة مع عصير الليمون وزيت الزيتون.

الفلافل

- مكونات: حمص، بقدونس، كزبرة، ثوم، بصل، بهارات (كمون، كزبرة ناشفة)، بيكنج بودر.

- التحضير: يُطحن الحمص مع الأعشاب والتوابل، ويُشكل إلى كرات ويُقلى حتى يصبح ذهبي اللون.

السَلَطَات المختلفة

- مثل سلطة التبولة، وسلطة الفاصوليا البيضاء مع الخضروات، وسلطة الجرجير مع الرمان.