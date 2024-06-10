الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير الري: تغير المناخ يؤثر سلبًا على الوضع المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا

وزير الري
وزير الري

ألقى الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو” كلمة مسجلة في فعاليات "المنتدى الإفريقي للمياه" والمنعقد على هامش "المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل.. المياه من أجل التنمية المستدامة ٢٠١٨ - ٢٠٢٨" والمنعقد بمدينة دوشنبة عاصمة جمهورية طاجيكستان.

أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية هذا المنتدى فى تمهيد الطريق لإيصال صوت أفريقيا في تنفيذ أجندة المياه العالمية، وتحفيز العمل والتعاون في مجال المياه، وإعداد مدخلات لصياغة رؤية المياه في أفريقيا لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يستجيب للإحتياجات الحقيقية للقارة الإفريقية وتعزيز التعاون بين الدول لتنفيذ أجندة العمل المتعلقة بالمياه في أفريقيا والمعنية بتحقيق الوصول الشامل لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام ٢٠٣٠.

كذلك، تحقيق مستهدفات عقد العمل بشأن المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨، خاصةً أن أكثر من ٨٠٠ مليون شخص في أفريقيا لا يحصلوا على خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن، وما يقرب من ٤٣٠ مليون من السكان لا يحصلون على خدمات مياه الشرب الآمنة.

كما أوضح، أن ضعف البنية التحتية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقارة الإفريقية يؤدى لعدم القدرة على الصمود أمام صدمات المناخ والصحة والنظام الغذائي وبما يؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها"، ولمعالجة هذه الفجوة فإن هناك حاجة لزيادة معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب بمقدار ١٢ ضعف وفى مجال الصرف الصحى بمقدار ٢٠ ضعف.

 آثار تغير المناخ على القارة الأفريقية تترك آثارًا خطيرة على الوضع المائي

وأكد وزير الري، أن آثار تغير المناخ على القارة الأفريقية تترك آثارًا خطيرة على الوضع المائي فضلًا عن التأثير سلبًا على التنمية الإجتماعية والإقتصادية في القارة، وهذا التحدي هو ما دفع لبذل جهود كبيرة خلال مؤتمر المناخ COP27  لرفع مكانة المياه في جدول أعمال المناخ العالمى، وإدخال المياه لأول مرة في القرارات الصادرة عن المؤتمر، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ شاركت مصر مع اليابان في رئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه" والذى صدر عنه عدد من الرسائل الهامة في مجال المياه والمناخ.

كما إنه في عام ٢٠٢٢، قام مجلس الوزراء المياه الأفارقة “الأمكاو” بتنسيق مشاورات إقليمية بشأن مراجعة منتصف المدة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن المياه بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقى وبنك التنمية الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا، حيث توجت هذه المشاورات برفع تقرير برسالة أفريقيا المشتركة للعرض خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد في مارس ٢٠٢٣.

إنشاء آليات قوية للتنسيق والتشاور لحماية النظم البيئية على الأنهار

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كما أكد الدكتور سويلم في كلمته على ضرورة إنشاء آليات قوية للتنسيق والإخطار المسبق والتشاور لحماية النظم البيئية على الأنهار، وتقليل أي أضرار محتملة على الأنهار المشتركة.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع للمشاركة في فعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" والمقرر عقده بالتزامن مع "إسبوع القاهرة السابع للمياه" خلال الفترة من ١٣-١٧ أكتوبر ٢٠٢٤، للتنسيق والاتفاق على إجراءات واضحة لتنفيذ الرسائل والأولويات الرئيسية لأفريقيا بناءًا على قرارات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" الذى عُقد مؤخرًا في بالي بإندونيسيا لضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية في أفريقيا.

جانب من المنتدى

إضافة إلى تعزيز إدارة تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه، والاستثمار في البحث العلمى والتكنولوجيا، وإعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات لتعزيز الاستثمار في مجال المياه، وتعزيز المؤسسات التي ترسخ للتعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة.

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