الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة المنصورة تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الفنلندى للتعليم الدولى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، البروفيسور ريستو ميكو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفنلندي للتعليم الدولي، الدكتور كريم الصفتى، المدير التنفيذي الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك تأكيدًا على دور جامعة المنصورة في تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.

تفاصيل اللقاء 

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين جامعة المنصورة والاتحاد الإقليمي للجامعات الفنلندية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة وتبادل الأساتذة والطلاب وإنشاء برامج ودرجات تعليمية مشتركة والتعاون وتبادل الأبحاث العلمية التي تهم الجانبين. 

ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر، بالتعاون المستقبلي بين جامعة المنصورة والاتحاد الإقليمي للجامعات الفنلندية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار توجه جامعة المنصورة لعقد شراكات مع عدد من الجامعات الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك مع الجامعات الدولية المرموقة.

وأوضح شريف خاطر، أن جامعة المنصورة أول جامعة مصرية حكومية معتمدة وتم اعتماد 10 كليات معتمدة و26 برنامجًا نوعيًا مميزًا معتمدًا، كما حصلت الجامعة على المركز الأول في التحول الرقمي ولديها شركة انطلاق وهي أول شركة متخصصة لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعات المصرية ولديها العديد من البرامج الخاصة بنظم الحوكمة والأنظمة الإلكترونية المختلفة، ما يؤهلها للتعاون مع الشركات المتخصصة بفنلندا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 وخلال اللقاء، أعرب البروفيسور عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعات الفنلندية وجامعة المنصورة، مؤكدًا أن زيارته جامعة المنصورة هي الزيارة الأولى للتعاون مع جامعة مصرية نظرًا لما تتمتع به جامعة المنصورة من سمعة عالمية مرموقة، فهي جامعة عريقة تعكس الحضارة والتراث المصري وتتميز بتعدد التخصصات الذي يفتح مجالات مختلفة للتعاون في التعليم والبحث العلمي.

وأوضح، أن التعليم الدولي يعتمد أن تكون الدراسة مرتبطة بتطلعات الخريج لسوق العمل وهو نهج المؤسسات التعليمية حول العالم لتوفير فرص عمل متميزة.

وأضاف أن المستقبل سيشهد تطورًا كبيرًا في مجال التعليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظرًا لما تمتلكه جامعة المنصورة من إمكانات تكنولوجية متطورة وشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات يؤهلها للتعاون المستقبلي في تطوير التعليم ومجالات البحث العلمي ونظم الأمن المعلوماتي.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة مجلس إدارة الاتحاد الفنلندي للتعليم الدولي

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