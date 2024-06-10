بعد اقتحام مستشفى الفاشر وخروجه عن الخدمة.. ما وضع القطاع الصحي بالسودان؟

كارثة جديدة تضاف إلى القطاع الصحي في السودان، الذي بدأت فيه حرب ضارية منذ منتصف أبريل الماضي وحتى الآن، إذ وقع نزاع مسلح بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وسقط العديد من الضحايا خلال تلك الحرب، ما بين قتلى ومصابين، وما زاد الأمر سوءًا هو خروج المستشفيات عن الخدمة وانهيار القطاع الصحي في العديد من المناطق ما أدى إلى تعميق الأزمة.

الفاشر يخرج عن الخدمة

واتساقًا مع ذلك، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، خروج المستشفى الرئيسي بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور عن الخدمة، وقال المدير العام لوزارة الصحة، إن المستشفى الجنوبي وقف عن العمل، وتم إجلاء مرضاه إلى مرافق صحية أخرى.

وقال خاطر: «أفراد قوة من الدعم السريع مدججين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اقتحموا المستشفى الجنوبي واعتدوا على العاملين بالمستشفى والكوادر الطبية والمرضى وكل المتواجدين بالمستشفى بطريقة وحشية».

وتابع: «ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين الكوادر الطبية والمواطنين والعاملين بالمستشفى، بينهم المدير العام للمستشفى ومدير قسم الحوادث، الذي أصيب بكسر في إحدى قدميه».

فما هو الوضع الصحي الحالي في السودان لقطاع المستشفيات والمرضى؟

المستشفيات تخرج عن الخدمة

70 % من المستشفيات في السودان توقفت عن الخدمة منذ بدء الحرب بينها مراكز صحية وطبية وغيرها في مناطق النزاع الرئيسية، وهناك 20% من المراكز الطبية والصحية تأثرت رغم أنها بعيدة عن النزاع.

وكان على الأطفال ضرر بالغ في القطاع الصحي إذ توقفت التطيعمات الخاصة بهم، وتأثروا بسوء التغذية التي ارتفعت معدلاتها بشكل هائل، وأصبح هنا 100 ألف طفل يعاني من النقص الحاد في التغذية.

كما ارتفع معدل الأمراض المعدية والمنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك، مع عدم وجود أمصال أو برامج تطعيم، في وقت تأثر فيه السودان بموسم الأمطار الغزيرة السابقة، مما زاد من سوء الأمر في القطاع الصحي وزيادة عدد الأمراض والمصابين بها.

وأعلنت الأمم المتحدة أن هناك مئات الآلاف من السودانيين نزحوا خارج السودان إلى البلدان المجاورة ويحتاجون لرعاية صحية، و4.5 مليون نازح داخل السودان خاصة في مناطق الصراع، فضلًا عن أن هناك 4 ملايين سيدة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية

كما سبق وأعلنت رابطة الأطباء في السودان أن هناك 3398 حالة إصابة بحمى الضنك في ولايات القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والخرطوم، في الفترة من منتصف أبريل وحتى منتصف سبتمبر الماضي.

مدينة الفاشر

وأصبحت مدينة الفاشر بلا مستشفيات في الوقت الحالي إذ تضم 6 ملايين مواطن وتمثل 20% من مساحة السودان كاملة، وهي أحد أهم المدن الاستراتيجية في إقليم الإقليم، الذي يربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.

ومنذ الأمس وطرفي الصراع يتبادلان الاتهامات بين من المتسبب في خروج المستشفى عن الخدمة، حيث أعلن الدعم السريع أن قوات الجيش هي من أغارت عسكريًا عليهم وكانت قواته تدافع عن نفسها، حفاظًا على أرواح المدنيين.

بينما الجيش يقول في المقابل إن قوات الدعم السريع هي من بادرت بالهجوم وضربت بالمدفعية أحياء مدنية.