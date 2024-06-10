"إزاى تتكلم مع طفلك عن طقوس عيد الأضحي؟".. 7 اقتراحات تساعدك

عيد الأضحى يحتفل به المسلمون في اليوم العاشر من ذي الحجة، الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم القمري الإسلامي، ويعتبر أحد أقدس الأعياد.

ويحي عيد الأضحى ذكرى إبراهيم عليه السلام، والذي كان على وشك التضحية بابنه إسماعيل تنفيذًا لأمر ربه، لكن الله استبدله بكبش، وكان ذلك بمثابة اختبار لتحديد مدى استعداد إبراهيم والتزامه بالله.

كيف أعلم أطفالي عيد الأضحى؟

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تعليم الأطفال عن عيد الأضحى، وفيما يلي بعض الاقتراحات:

1. تحدث عن أركان الإسلام الخمسة

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو مهم للغاية، حيثُ إنها رحلة حج مقدسة مدتها خمسة أيام إلى مكة، ويجب على جميع المسلمين القيام بها مرة واحدة على الأقل في حياتهم، إذا استطاعوا ذلك، ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى في آخر يوم من أيام الحج.

2. تعرف على الكعبة

الكعبة هي بيت الله، وهو ضريح صغير وسط المسجد الحرام بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر مكانًا مقدسًا جدًا، وهو المكان الذي يواجهه جميع المسلمين عند الصلاة إلى الله، حيثُ إنَّ الجميع يتجه نحو الكعبة.

3. قراءة أو كتابة قصة عن عيد الأضحى

سيكون لدى العديد من المكتبات قصص عن هذا العيد يمكنك مشاركتها مع أطفالك، وبدلاً من ذلك، لماذا لا تكتب قصة عن هذا اليوم المميز وما يعنيه لعائلتك؟

4. اكتب قصيدة

أثناء الحديث عن موضوع الكتابة، يمكن أن تكون القصائد أيضًا طريقة رائعة للتعبير عما يعنيه هذا اليوم، حيثُ يجد العديد من الأطفال أيضًا أن كتابة القصائد أسهل قليلاً، وهي طريقة رائعة لتشجيع القافية وتوسيع المفردات.

5. قم بعمل مسرحية عن هذا الاحتفال

يستمتع الكثير من الأطفال بارتداء الملابس والإبداع، فلماذا لا تقدم مسرحية بعد قراءة قصة عن عيد الأضحى؟ أو إذا كتبت قصة أو قصيدة عن هذا اليوم، لماذا لا تقرأها لعائلتك وأصدقائك؟

6. اصنعي أعمالاً فنية مستوحاة من عيد الأضحى.

إذا كنت تخططين لحفلة عيد الأضحى وترغبين في أن يساعد أطفالك في الزينة، فلماذا لا تشجعينهم على التشمير عن سواعدهم والإبداع؟. هناك العديد من الحرف التي يمكنك صنعها بمناسبة عيد الأضحى.

7. شجع أطفالك على التفكير في الآخرين

أحد التقاليد الرئيسية لعيد الأضحى هو مساعدة الأشخاص الأقل حظًا، ولهذا السبب يتم تقسيم اللحوم إلى ثلاثة أجزاء، يتم التبرع بجزء واحد للمحتاجين.