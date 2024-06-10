ما معنى صك الأضحية وكم سعرها؟

الأضحية من شعائر الاسلام التي حث الله المؤمنين على القيام بها، وجعلها فداءً لنبيه إسماعيل عليه السلام، ويتم ذبح الاضحية في عيد الأضحى من كل عام.

وظهر في السنوات الماضية، مصطلح صك الاضحية، وهو للمضحين غير القادرين على إحياء شعيرة ذبح الأضاحي.

ما معنى كلمة صك الأضحية 2024؟

صك الأضحية مصطلح حديث، وهو عبارة عن وثيقة رسمية تعقد بين المُضحي، وهو الشخص الذي يرغب في تأدية شعيرة الأضحية، والجهة المُنَفذة، وهي الجهة المُعتمدة التي تُوكل إليها مهمة ذبح الأضحية وتوزيعها، وتتيح هذه الوثيقة فرصة المشاركة لكل شخص يرغب في أداء شعيرة الأضحية ولكنه لا يملك القدرة على ذبح الأضحية بنفسه أو توزيعها على الفئات المستحقة.

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ويجب توافر مجموعة من الشروط في صك الأضحية لضمان حصول المسلم على الثواب، أهمها أن يكون المضحي ليس لديه الوقت لذبح الأضحية، إذا كان المُضحي لا يعرف من هم المحتاجين المستحقين للحوم الأضاحي في بلده، وعدم توفر مكان مناسب للذبح.

سعر صك الأضحية 2024

يختلف سعر “صك الأضحية” باختلاف المناطق التي توفرها وتشمل “صك بقري” وهو صك بلدي وزنه يصل 27 كيلو يسترد المضحي منه 16كيلو لحم صافي، ويبلغ سعر صك الاضحية في مؤسسة صناع الحياة 11500 ج.م واسترد 14 كيلو لحم صافي خلال أيام العيد.

ويبلغ سعر صك الاضحية في بنك الطعام المصري:

الصك البلدي 9،700 جنيه، حصه المتبرع (9 كيلو)

الصك المستورد 6،300 جنيه، حصه المتبرع (7 كيلو)

عجل بلدي (7 صكوك)67،900 جنيه، حصة المتبرع (63 كيلو)

عجل مستورد (7 صكوك)44،100 جنيه، حصه المتبرع (49 كيلو)

لحوم صدقات (3 كيلو) 690 جنيه ويتم توزيعها على المستحقين طوال العام

ويبلغ سعر صك الاضحية في مؤسسة مصر الخير 9900 جنيه.

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