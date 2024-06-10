حملة لضبط مخالفات البناء وتغيير نشاط وحدات الإسكان بـ 15 مايو (صور)

كثفت إدارة التنمية بـجهاز مدينة 15 مايو ، حملاتها على مستوى المراحل بالمدينة لرصد جميع المخالفات البنائية، وشملت الحملة منطقة الإسكان العائلى بالمرحلة الرابعة بالمدينة لرصد المخالفات البنائية وتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى.

قاد الحملة المهندس محمد مهدى الكردانى نائب رئيس الجهاز ومها محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجهاز بحضور سامح الشافعى مدير إدارة التنمية ومسئولى إدارة الأمن والمخالفات والزراعة والمشروعات والحى الرابع وأفراد الأمن بالجهاز بشن حملة لرصد مخلفات الاشتراطات البنائية.

وأفاد رئيس الجهاز بأن الحملة أسفرت عن ضبط القطعة رقم 229 بمنطقة الاسكان العائلى بالمرحلة الرابعة بالمدينة بأستخدام البدروم لتخزين المواد العازلة ومشتقاتها.

وأشار المهندس على سعد رئيس الجهاز، إلى أنه على الفور تم التحفظ على كافة المحتويات ومصادرتها بمخازن الجهاز وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، موضحًا بأن تم التحفظ على عدد من اسطوانات الغاز كانت بداخل البدروم وكافة المواد العازلة ومشتقاتها.



وأكد أن الحملات سيتم تكثيفها بشكل دورى على مستوى مناطق الاسكان الاجتماعى قطع الأراضى والعائلى ومجاورات الامتداد لرصد كافة المخالفات البنائية وتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى.

حملة واسعة لضبط مخالفات تحويل النشاط

ووجه رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بعمل حملات بصفة دورية على مستوى كافة المدينة لضبط جميع مخالفات تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، حيث فى إطار ذلك قام جهاز المدينة بعمل حملة على منطقة الاسكان الاجتماعى ٢ قطع الأراضى بالمرحلة الرابعة.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط قطعة رقم ٨٢ بمنطقة الاسكان الاجتماعى ٢ قطع الأراضى بالمرحلة الرابعة مخالفة لشروط التعاقد حيث استغل البدروم فى تخزين الات ومعدات وسقالات معدنية وألواح خشبية بأعداد كبيرة.

وأفاد أنه جارى استكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك وأستمرارا للمتابعة الدورية على مستوى كافة المناطق ، لافتًا أن تم ضبط قطعة رقم ٢٤٠ اسكان اجتماعى ٢ قطع الأراضى بالمرحلة الرابعة حيث قام صاحب القطعة بأستغلال البدروم وتحويله إلى نشاط مخزن وتم ضبط عدد كبير من الأطباق الفل مما يعد مخالف لشروط التعاقد.

لافتا بأنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.كما تم ضبط بعض من الباعة الجائلين وتم التحفظ على كافة المحتويات ومصادرتها بمخازن الجهاز.



ودعا رئيس جهاز مدينة 15 مايو بتكثيف الحملات اليومية على مناطق الاسكان الاجتماعى ( ١- ٢ - ٣ ) قطع الأراضى والإسكان العائلى ومجاورات المرحلة الرابعة بامتداد المدينة لرصد كافة المخالفات والتصدى لها على الفور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل المخالفين وشدد على التزام الجميع بالقوانين واللوائح التى يعمل بها بجهاز المدينة