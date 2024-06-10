مبادرة للحفاظ على المياه والبيئة شرق قناة السويس بالإسماعيلية

وافق المهندس أنور عماشة، مدير عام محطات جنوب سيناء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري، على إطلاق مبادرة "حافظوا على المياه"، وذلك بقرى شرق قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك بتوجيه الدعوة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الشباب وإدارة البيئة بالمحافظة.

تفاصيل المبادرة

قال عماشة إن المبادرة واحدة من أهم المبادرات في مجال الحفاظ على البيئة والموارد المائية ولا يمكن المبالغة في أهمية هذه المبادرة، فالماء ضروري لجميع أشكال الحياة وهو مورد محدود.

وقال محمود جمعة، مدير إدارة شرق البحيرات بالإسماعيلية، إن أحد الأهداف الأساسية لهذه المبادرة هو ضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه، كتعزيز ممارسات الحفاظ على المياه والحد من تلوث المياه، حيث يمكننا حماية جودة المياه وتوافرها لجميع الكائنات الحية.

وقال المهندس محمود كمال، رئيس القلم الإداري ومقدم المقترح، إن الهدف الرئيسي الآخر لمبادرة الحفاظ على المياه هو تعزيز التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في النظم البيئية المائية، وتلعب الموارد المائية دورًا حاسمًا في دعم مختلف الموائل والحياة البرية، ويعتبر الحفاظ عليها أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظم البيئية الصحية ومن خلال حماية المسطحات المائية والحفاظ عليها مثل الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة، يمكننا ضمان بقاء الأنواع النباتية والحيوانية المتنوعة التي تعتمد على هذه النظم البيئية من أجل بقائها، إضافة إلى ذلك، من خلال الحفاظ على التوازن البيئي لهذه الموائل، يمكننا التخفيف من تأثير تغير المناخ على موارد المياه والتنوع البيولوجي، علاوة على ذلك يرتبط الحفاظ على الموارد المائية ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأكد كمال أن الحصول على المياه النظيفة والآمنة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، كما أن ضمان توافر المياه للجميع أمر ضروري للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على موارد المياه، بشكل عام يعد الحفاظ على الموارد المائية أمرًا ضروريًا لتحقيق مستقبل مستدام للجميع، ويجب بذل جهود متضافرة لحماية هذه الموارد الحيوية والحفاظ عليها.