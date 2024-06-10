الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفوضية اللاجئين لـ"الدستور": نتعاون مع الحكومة المصرية بشأن وضع اللاجئين ودعمهم بفرص عمل

كريستين بشاي
كريستين بشاي

قالت كريستين بشاي، مسئول العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن منظمة اللاجئين تحاول استيعاب اللاجئين بالتعاون مع الحكومة المصرية.

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وضع اللاجئين فى مصر

وأوضحت كريستين بشاي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المنظمة تحاول إيجاد فرص عمل للاجئين حتى لا يكونوا عبئًا على الدولة المصرية، كما أن المنظمة تعمل على ربط التنمية بالمساعدات الإنسانية، وهناك تعاون كامل مع كل منظمات الأمم المتحدة، مؤكدة أن المنظمة تعمل على دعم الحكومة المصرية عن طريق مساعدتها في الحصول على تمويلات من الدول الأجنبية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية.

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اليونيسف تشيد بتكافل وكرامة 

من جانبه، أشاد صلاح الحنفي، مدير برنامج الإعلام التنموي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ببرنامجى "تكافل وكرامة".

وقال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البرنامج يعتبر أداة أساسية لتحديد الفئات المستهدفة والأكثر احتياجات، لا سيما وأن "اليونيسف" تقدم الدعم النقدي للأسر المحتاجة والفقيرة، كما أن البرنامجين يخدمان ما يقرب من 5 ملايين أسرة، أي حوالي 25 مليون إنسان.

وأشار "الحنفي" إلى التعاون الوثيق بين "اليونيسف" والحكومة في إطار عدد من البرامج، منها البرنامج الوطني للتنمية وبناء قدرات مقدمي الخدمات.

مؤتمر للأمم المتحدة 

يأتي هذا فيما عقد مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين- مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين، حيث ناقش ممثلو مكاتب الأمم المتحدة العديد من الموضوعات في إطار المنتدى الحضري العالمي الذي يقام في القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، منها: التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة ووضع اللاجئين في مصر بعد الزيادة الكبيرة في أعدادهم، وأحدث المستجدات الخاصة بذلك.

مفوضية اللاجئين مفوضية اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تكافل وكرامة الحكومة المصرية مصر

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