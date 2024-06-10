الستات مايعرفوش يكدبوا| "بطلة الحكاية" مشهد الأمهات أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الضوء على مشهد الإمهات أمام لجان الثانوية العامة، حيث علقت الإعلامية هبة الأباصيري مقدمة البرنامج، إن في وسط أزمة الحرارة المرتفعة، تستمر الحياة بكل ما فيها من أحداث ومن أخبار، ولعل بدء ماراثون الثانوية العامة أهم ما يشغل بال الأسر المصرية.

وأضافت، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية cbc، أن امتحانات الثانوية العامة اليوم بدأت بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، حيث حرصت الأمهات التي وصفتهم بـ"بطلة الحكاية"، على المكوث أمام اللجان لانتظار ذويهم، وتهيئة كل الظروف للنجاح.

من جانبها قالت أحد الأمهات، إننا في البيت نعمل على تهيئة الجو للمذاكرة، ومساعدتهم على النجاح واجتياز الامتحانات بدون توتر وخوف، مشيرة إلى أن الثانوية العامة "بعبع" الأسر المصرية في هذا الوقت.

تفاصيل برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"

يسلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، الضوء على منح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مرشحي الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية وقت الذروة لطرح برنامجهم الانتخابي.