حقيقة انسحاب ريال مدريد من المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، فكرة انسحابه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي طرحت خلال الساعات الماضية بعد تصريحات المدير الفني للفريق الملكي.

وألمح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لاحتمالية انسحاب الفريق من بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام بنظام بطولة كأس العالم للمنتخبات بمشاركة 32 فريقًا، مرجعًا ذلك لقلة العوائد المادية من البطولة وكذلك مضاعفة الضغط على لاعبيه.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه على النحو الآتي: “ريال مدريد يبلغ أنه لم يتم التشكيك في أي وقت من الأوقات في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها فيفا في موسم 2024 /2025 المقبل”.

وأضاف: “لذلك، سيلعب نادينا، كما هو مخطط له، هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بفخر وبأقصى قدر من الحماس لجعل الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد”.

الأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2025

وضمنت أندية تشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، المشاركة في البطولة باعتبارها أبطال دوري أبطال أوروبا عن أعوام 2021 -2022-2023 على التوالي.

فيما تشارك أندية بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس وإنتر الإيطاليين، وبورتو وبنفيكا البرتغاليان، وبروسيا دورتموند الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وريد بول سالزبورج النمساوي، عبر تصنيفها في القارة الأوروبية.

ومن آسيا يشارك الهلال السعودي، وأوراوا ريز الياباني، والعين الإماراتي أبطال القارة في أعوام 2021-2022-2023 على التوالي، بينما يشارك فريق أولسان هيونداي الياباني من التصنيف.

ومن أمريكا الجنوبية: بالميراس وفلامينجو وفلوميننسي البرازيليان أبطال القارة في أعوام 2021-2022-2023، بينما يلعب فريق ريفر بليت باختياره من التصنيف.

ومن إفريقيا: يشارك الأهلي المصري، الوداد البيضاوي المغربي، أبطال القارة في 2021-2022، وينضم لهما الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من التصنيف القاري.

بينما يشارك مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي، وكلوب ليون المكسيكي، كأبطال أمريكا الشمالية في أعوام 2021-2022-2023.

وانضم أوكلاند سيتي النيوزلندي من تصنيف أندية قارة أوقيانوسيا.