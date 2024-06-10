هل طلب جوميز التعاقد مع بن شرقى.. نكشف الحقيقة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن البرتغالي جوميز، مدرب الفريق، لم يطلب المغربي أشرف بن شرقي في الموسم المقبل ولم يقدم أي شيء بخصوص اللاعب.

وقرر نادي الريان القطري رحيل بن شرقي مع نهاية الموسم الجاري وعدم التجديد.

وشهدت الأيام الماضية مطالب جماهيرية كبيرة من الزملكاوية بالتعاقد مع بن شرقي.

أشارت صحيفة الراية القطرية إلى وجود منافسة بين الزمالك والعربي القطري، للتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلان رحيله عن فريق الريان القطري بنهاية الموسم المنقضي.

وسبق لبن شرقي أن لعب 3 مواسم رفقة الفارس الأبيض، حيث انضم إلى صفوف الفريق في يوليو 2019 قادمًا من الهلال السعودي.

وخاض بن شرقي رفقة الزمالك 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفًا، وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وشارك بن شرقي في موسم 2019-2020 في 31 مباراة رفقة الفارس الأبيض، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا.

وكان الموسم الأخير لبن شرقي رفقة الزمالك هو موسم 2021-2022، والذي شارك خلاله في 30 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا مع الفريق.

وحصد بن شرقي رفقة الفارس الأبيض طوال 3 مواسم مع الفارس الأبيض، 6 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، 2021-2022، كأس مصر في موسم 2018-2019، 2020-2021، ولقب لكأس السوبر المصري السعودي موسم 2019-2020، ولقب لبطولة كأس السوبر الأفريقي 2019-2020.

واصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، ويخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وأدى "شيكابالا" تدريبات بالركض حول الملعب بجانب فقرة أخرى داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ضمن مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له.

من جانبه أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن "شيكابالا" يسير بخطى ثابتة في البرنامج التأهيلي الموضوع له، وحالته جيدة ويتم الاطمئنان عليه بشكل متواصل حتى الوصول إلى مرحلة التعافي من الإصابة.