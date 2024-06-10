هيام فاروق: نحتاج إلى تشريع جديد خاص بحماية التراث الثقافى غير المادى

أشادت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتوصيات الصادرة عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، قائلة: "أشيد بالتوصيات الناتجة عن الدراسة خاصة البند الخاص بتعزيز الإبداع والملكية الفكرية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".

وأضافت عضو مجلس الشيوخ النائبة هيام فاروق أن هذه التوصيات تأتي متوافقة مع اقتراح تقدمت به بلجنة الثقافة خاص بحفظ وتنمية التراث الثقافي غير المادي، وطالبت بإنشاء كيان أو هيئة لجمع وتوثيق التراث الثقافي غير المادي بأسلوب موحد وفقًا لتصنيف عالمي بما يحقق ربحًا اقتصاديًا، وهذا هو الاقتصاد الإبداعي الذي تحدثت عنه الدراسة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أوصت اللجنة بأن الأمر يحتاج إلى تشريع جديد وخاص بحماية التراث الثقافي غير المادي، معقبة: لذلك أناشد وزارة الثقافة بالأخذ بهذه التوصية والعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعظيم الصناعات في مصر.