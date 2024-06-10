الأمم المتحدة تناقش وضع اللاجئين في مصر وأجندة المنتدى الحضري العالمي

عقد مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

دعم اليونيسيف للحكومة المصرية

وناقش ممثلو مكاتب الأمم المتحدة العديد من الموضوعات في اطار المنتدى الحضري العالمي الذي يقام في القاهرة من 4 الى 8 نوفمبر 2024 (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) العديد من الموضوعات منها التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة ووضع اللاجئين في مصر وأحدث المستجدات الخاصة بذلك.

ومن جانبه قال صلاح الحنفي، مدير برنامج الإعلام التنموي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن المنظمة معنية بشئون الطفل حتى وصوله 18 عاما كما نقدم الدعم الفني للحكومة المصرية من واقع الاتفاقيات الدولية.

وتابع: “يحتفل العالم الشهر الجاري بيوم الاب العالمي وتابع لابد من إشراك الرجال الأباء في نمو الطفل وتولي المسئولية في للتربية، وقال نتوجه بالشكر للحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ برامج وطنية لتحسين للتربية الإيجابية”، مشيرا إلى تقديم اليونيسيف الدعم النقدي للأسر المحتاجة في إطار مبادرة تكافل وكرامة.

المنتدى الحضري العالمي

وقال عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة الحضرية والسياسات والتشريعات: إن مصر سوف تستضيف في شهر نوفمبر القادم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثالثة عشر وهو منتدى عالمي له أهمية كبرى حيث يهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن المنتدى سيكون به الكثير من الفاعليات التي تتناول لجوانب مختلفة منها اجتماعية وبيئية حيث قدمت مصر عرضا لاستضافة المنتدى في عام 2021 وسف تستضيف مصر المنتدى في نوفمبر المقبل.

وتابع إن المنتدى في نسخته السابقة حقق ما يقرب من 450 فاعلية مختلفة في مجالات مختلفة لأن الاستدامة ليست متعلقة فقط بالجزء البيئي فقط ولكن نقدم حلول للمشاكل أو العمل المستمر.

وضع اللاجئين في مصر

بينما قالت كريستين بشاي، مسؤول علاقات خارجية (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين): إن مصر تحتضن مايقرب من 660 الف لاجيء مسجل من مايقرب من 62 جنسية مختلفة، مشيرة إلى أن السودانيين هم الجزء الأكبر من إجمالي عدد اللاجئين في مصر، وقالت إن اللاجئ مضطر يترك بلده بسبب نزاعات أو حروب وله قوانين دولية خاصة تحكم عملية اللجوء وله حماية دولية وكما يرفض القانون الدولي الإعادة القسرية اللاجئين.

وأضافت أن اللاجئ أمامه عدد من الحلول أما الاندماج المؤقت أو الطويل في البلد المستضيفة أو العودة طواعية لبلده الاصلي حال استقرار أوضاع بلده او إعادة التوطين، موضحة أن المنظمة تقدم العديد من الخدمات للاجئين منها التسجيل والحماية ومواجهة العنف ضد المرأة أو العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال وتوفير الدعم الطبي.

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