برشلونة بديلًا لريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية عن النادي الذي سيشارك بدلًا من ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية، حال تأكد انسحاب الفريق من البطولة.

وألمح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لاحتمالية انسحاب الفريق من بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام بنظام بطولة كأس العالم للمنتخبات بمشاركة 32 فريقًا، مرجعًا ذلك لقلة العوائد المادية من البطولة وكذلك مضاعفة الضغط على لاعبيه.

وقال كارلو أنشيلوتي في حوار أجراه الصحفي توني داماسكيلي: "فيفا نسى أن الأندية واللاعبين لن يشاركوا في هذه البطولة، مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وهم يريدون منحنا هذا المبلغ للبطولة كلها".

وذكرت شبكة ريليفو في تقرير نشرته اليوم أنه إذا قرر ريال مدريد الانسحاب من بطولة كأس العالم للأندية 2025، فإن الاتحاد الدولي سيشرك نادي برشلونة بدلًا منه.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا.

وأفادت الشبكة أن نادي ليفربول الانجليزي لديه عدد نقاط أكبر من برشلونة ولكن الأندية الانجليزية مشاركة بفريقين وهو العدد الأقصى من البطولة.

كما أفادت صحيفة ماركا أن إدارة ريال مدريد تخوض الآن مفاوضات مع "فيفا" بشأن بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرة إلى أن إدارة ريال مدريد تضغط على جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد؛ لعدم المشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدة أن ريال مدريد يضغط لعدم المشاركة في كأس العالم للأندية؛ من أجل استضافة نهائي كأس العالم 2030 في ملعب سانتياجو برنابيو.



الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025

وضمنت أندية تشيلسي الانجليزي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الانجليزي، المشاركة في البطولة باعتبارهم أبطال دوري أبطال أوروبا عن أعوام 2021 -2022-2023 على التوالي.

فيما تشارك أندية بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس وإنتر الإيطاليين، وبورتو وبنفيكا البرتغاليين، وبروسيا دورتموند الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وريد بول سالزبورج النمساوي، عبر تصنيفهم في القارة الأوروبية.

ومن آسيا يشارك الهلال السعودي، وأوراوا ريز الياباني، والعين الإماراتي أبطال القارة في أعوام 2021-2022-2023 على التوالي، بينما يشارك فريق أولسان هيونداي الياباني من التصنيف.

ومن أمريكا الجنوبية: بالميراس وفلامينجو وفلوميننسي البرازيليين أبطال القارة في أعوام 2021-2022-2023، بينما يلعب فريق ريفر بليت باختياره من التصنيف.

ومن إفريقيا: يشارك الأهلي المصري، الوداد البيضاوي المغربي، أبطال القارة في 2021-2022، وينضم لهما الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من التصنيف القاري.

بينما يشارك مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي، وكلوب ليون المكسيكي، كأبطال أمريكا الشمالية في أعوام 2021-2022-2023.

وانضم أوكلاند سيتي النيوزلندي من تصنيف أندية قارة أوقيانوسيا.

