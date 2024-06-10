يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. أفشة ينشر صورة تجمعه مع نجله عبر "إنستجرام"

نشر محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلى، صورة تجمعه مع نجله عبر إنستجرام، وهو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا الأخيرة، التي توج بها المارد الأحمر.

صورة أفشه مع نجله

يأتي ذلك عقب انتهاء أزمة اللاعب مؤخرا مع كولر المدير الفني للفريق وزملائه بالفريق، عقب تصريحاته الأخيرة ضدهم.

وكان نادي الأهلي، قد قرر في وقت سابق، توقيع غرامة مالية على أفشة صانع الألعاب، تقدر بمليون جنيه، كم تم منعه من خوض المران بفرمان من كولر، قبل أن يعود اللاعب بعد أزمته مع كولر.. للتدريبات الجماعية بعد اعتذاره للجهاز الفني.

ومن جانب آخر، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، اليوم، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة فاركو المقبلة بالدوري والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

كان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب مختار التتش، واطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق.

ويستأنف الفريق الأول تدريباته الجماعية، غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مبارياته المؤجلة التي تبدأ بمواجهة فاركو المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وكلف مارسيل كولر المدير الفني الجهاز المعاون بتجهيز تقرير شامل عن فاركو ومبارياته الأخيرة التي خاضها في الدوري للوقوف علي مواطن القوة والضعف للمنافس.