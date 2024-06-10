بعد هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. تنبؤات ليلي عبداللطيف تستمر في إثارة الجدل

اعتادت عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف، على مدار السنوات القليلة الماضية، إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدرت تنبؤاتها عمليات البحث عبر منصات “السوشيال ميديا”.

وفي أكثر من مناسبة، صدقت توقعات “عبداللطيف” حول أكثر من واقعة انفصال بين فنانين وهو ما تحقق بعد وقت قصي، لتثير مزيد من الجدل.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز توقعات ليلي عبداللطيف حول انفصال الفنانين..

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

بدأت علاقة كلٍ من الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد الصاوي، من خلال مسلسل "الفتوة" عام 2020، وتطوّرت من الصداقة إلى الحب ومن ثم الخطوبة والزواج، واستمرت تلك العلاقة لـ4 سنوات، رغم الشائعات التي تعرض لها الثنائي طوال تلك الفترة.

وأثارت تنبؤات ليلى عبدالليف، بانفصال الثنائي جدلًا واسعًا، خاصًة بعد وقوعه بالفعل.

وقرر الثنائي الرد بمشاركة آية من سورة “الأعراف” عبر حساب كل منهما على “إنستجرام" : " قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون).

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ومع نهاية العام الماضي، خرجت عالمة الفلك عن صمتها لتتنبأ بإنفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد علاقة حب استمرت لمدة 3 سنوات ونصف، ليخرج الأخير ويوجه لها رسالة قائلًا: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

وبعد أيام قليلة من هذه النبوءة أعلن الثنائي بالفعل انفصالهما عن بعضهما لأسباب خارجة عن إرداتهما، وأنهما سيظلون يكنون لبعضهما كل الاحترام والتقدير.

شيرين وحسام عبدالوهاب

في بداية عام 2024 تنبأت عالمة الفلك ليلي عبداللطيف بإنفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، وهو بالفعل ما وقع وتم، حيث أعلن الثنائي انفصالهما نهائيًا دون رجوع في شهر مارس الماضي بعد الكثير من الانفصال المعلن والغير معلن، ولكن تربط بينهما علاقة صداقة قوية مع الاحترام المستمر والمتبادل بينهما.