محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوى العام بمجموع 224 درجة

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوى الفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث تم تحديد مجموع 224 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 180 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 214 كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.

كما وجه المحافظ، وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة، مع توفير المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور حول عملية التنسيق، مؤكدًا أهمية مراعاة الجودة التعليمية والاهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.

ومن جانبه، قال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة (صناعي - تجارى - زراعي - فندقي - مزدوج)، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بلغ 77059 طالبًا وطالبة، من إجمالي 105237 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 75.27%.