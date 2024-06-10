الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوميز "لا يمتلك رؤية كاملة" بشأن أوباما

جوميز
جوميز

طلب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك تأجيل البت في مصير أوباما لنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق.

جوميز أكد أنه لا يمتلك رؤية كاملة بشأن أوباما حتى الآن.

وبرر مدرب الزمالك وجهة نظره بإن أوباما غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مدرب الزمالك لم يبد أي رأي سواء بالموافقة أو الرفض لأوباما حتى الآن.

ويمتلك أوباما في جعبته بعض العروض لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص جوميز خلال الاجتماع بمعاونيه على مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق استعداداً للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق، و الاطلاع على التقارير الخاصة بالفريق خلال المباريات الودية الأخيرة، بجانب الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي والبدني.

واطمأن جوميز من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على حالة اللاعبين المصابين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

خاض مصطفى الزناري ومحمد عاطف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً وعلاجياً خاصاً داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وأدى الزناري وعاطف مجموعة من التدريبات التأهيلية بجانب جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق .

ويعاني مصطفى الزناري من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال ودية البنك الأهلي الأخيرة ، بينما يعاني محمد عاطف من كدمة في الركبة تعرض لها في نفس اللقاء

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