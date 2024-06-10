الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

محاكمة سائق أوبر في واقعة فتاة مدينة نصر.. 14 يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 14 يوليو المقبل لمحاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة مدينة نصر نبيلة عوض.

 

استمعت النيابة العامة لأقوال ممثل شركة أوبر بقضية فتاة مدينة نصر نبيلة عوض، حيث قرر ممثل الشركة أمام جهات التحقيق أن السائق أغلق التطبيق.

 

وقال بتحقيقات قضية فتاة مدينة نصر نبيلة عوض، المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقِ عليها، وأغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

 

وأضاف أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.

 

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم وسيارته، وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة الواقعة، ونفاذًا لذلك أُلقيَ القبض عليه، كما ضُبطت سيارته، التي عُثر بداخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

 

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وأمرت النيابة العامة بإحالة سائق بشركة "أوبر" في القضية رقم ٢٧٧٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان مدينة نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من جرائم.

 

ووجهت النيابة العامة اتهامات ارتكاب جناية خطف أنثى بالتحايل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد لسائق أوبر المتهم بواقعة فتاة مدينة نصر نبيلة عوض.

 

وثبت بتحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها.

 

وتبين من التحقيقات أن سائق أوبر قام بهتك عرض نبيلة عوض، وحال مقاومتها له؛ تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيدها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

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