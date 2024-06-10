هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2024 للبنات أو الذكور؟
التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية والتابع للقوات المسلحة المصرية، وكان يستقبل رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية، وفق الشروط التي كانت تعلنها سنويًا، ويتم قبولهم بعد خضوهم إلى مقابلات شخصية.
ويعرض الدستور في التقرير التالي، الرد على تساؤل الكثير من المواطنين.. هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2024؟.
هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2024؟
كانت القنوات المسلحة لسنوات طويلة تستقبل كل عام طلبات الالتحاق بمدرسة تمريض عسكري بعد الإعدادية 2024، ولكن تم إلغاء تمريض عسكري بعد الاعدادية منذ عدة سنوات، وتكتفي القوات المسلحة باستقبال طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في كليات تمريض عسكري فقط.
تنسيق تمريض بعد الاعدادية 2024
يختلف تنسيق تمريض بعد الاعدادية 2024 من محافظة لأخرى، حيث تصدرالمدارس في كل محافظة تنسيق تمريض حسب عدد الفصول المتاحة بها، ومتوسط مجموع الطلاب الراغبين في الحصول عليها، وكلن تراوح تنسيق تمريض بعد الاعدادية 2024 العام الماضي من 218 حتى 230 درجة.
شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024
شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024 هي نفسها الخاصة بكل عام والتي تحددها وزارة الصحة والسكان، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.
- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس عام التقدم.
- أن يكون الطالب قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.
- عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة بحيث لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد عن (25 إلى 30) طالب وطالبة.
- التفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولي الأمر، بالإضافة إلى الإقرارات الأخرى التي تضمن كامل التفرغ للدراسة.
- مراعاة البعد الجغرافي فيجب أن يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة.
- سيتم القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا.