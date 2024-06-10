محافظ السويس: التطوير الحضارى ينقل المدن السكنية لمستوى أعلى

قال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، إن تطوير المدن السكنية القديمة والتنسيق الحضاري يُعد نقلة للمناطق وسكانها إلى مستوى اجتماعي أعلى.

وأضاف صقر أن أهالي السويس شاهدوا خلال السنوات الماضية فرقًا واضحًا بين العمارات السكنية قبل وبعد تطويرها، مشيرًا إلى أن التطوير لم يقتصر على طلاء العمارات من الخارج بل اهتم بالبنية التحتية في الشوارع وإصلاح أي تلفيات في السباكة والصرف قبل الدهان بلون موحد لكل منطقة سكنية.

وأجرى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، جولة بنطاق مدينة الإيمان بحي الأربعين، مشددًا على الجهات المعنية والشركات المنفذة بتكثيف العمل للانتهاء من تطوير مدينة الإيمان 1 ومدينة الإيمان 2، مشددًا أيضًا على مسئولي هيئة قناة السويس وإدارة المياه والمرافق العامة باستكمال وإنهاء رفع كفاءة خطوط المياه والصرف الصحي.

وأكد صقر على باقي الجهات المعنية الانتهاء من البنية الأساسية للعمارات وعمل أرصفة بين العمارات والإنارة العامة ثم في النهاية دهان العمارات وعمل شكل جمالي للمدينة.

وكلَّف المحافظ رئيس حي الأربعين بإزالة المحلات والأكشاك والأنشطة المخالفة بالمدينة، وأهمية الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالمرافق العامة ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم، مؤكدًا توقيع المخالفات والغرامات على من يخالف ذلك.

واستمع محافظ السويس إلى عدد من المواطنين من سكان مدينة الإيمان حول التطوير، وقدموا الشكر للجهاز التنفيذي على ما يتم تطويره.