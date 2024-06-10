تقارير: صراع سعودى على ضم سفيان رحيمى من العين الإماراتى

كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي اتحاد جدة السعودي، تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي العين الإماراتي من أجل التعاقد مع النجم الدولي المغربي سفيان رحيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “هسبورت” نقلا عن مصدر مقرب من المهاجم المغربي، أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضا رسميا لمسئولي العين من أجل التعاقد مع رحيمي في “الميركاتو” الصيفي.

وأوضح الموقع أن “اتحاد جدة لديه رغبة كبيرة في ضم رحيمي هذا الصيف، وهو ما يجعل العرض المُقدم مغريا للاعب وناديه من حيث قيمته المالية”.

وأشار الموقع إلى أن نادي النصر يستعد بدوره لتقديم عرض للتعاقد مع رحيمي في الساعات القليلة القادمة، باعتبار أن مسئولي الفريق اقتنعوا بإمكانيات اللاعب الذي ظهر بمستوى رائع مع فريقه العين في دوري أبطال آسيا.

وأكد “هسبورت” أن منافسة الاتحاد والنصر على ضم رحيمي سترفع القيمة المالية للعرض، وهو ما يدفع العين للانتظار أكثر للاطلاع على القيمة المالية للعرضين، قبل حسم قرار مصير النجم المغربي.

ويرتبط رحيمي بعقد مع العين الإماراتي، يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.

وساهم رحيمي في تتويج فريقه العين الإماراتي، بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز في الدور النهائي على يوكوهاما مارينوس الياباني.

وتوج رحيمي بجائزة هداف دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة برصيد 13 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة في 13 مباراة خاضها في المسابقة، كما نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.