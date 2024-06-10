الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تحصد ذهبية منافسات الفرق في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش

المنتخب المصري لسلاح
المنتخب المصري لسلاح الشيش

حقق المنتخب المصري لسلاح الشيش رجال، الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للكبار المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 10 يونيو الجاري.

وتوج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية بعد اكتساح المنتخب المغربي بنتيجة 45-8، في الدور النهائي من البطولة.

ومثل المنتخب المصري لسلاح الشيش كلًا من: “محمد حمزة، علاء أبو القاسم، محمد عصام ، عبد الرحمن طلبة"، بينما يضم الجهاز الفني كلًا ماهر حمزة وتامر طاحون.


وكان المنتخب المصري حقق 20 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و4 فضيات و9 ميداليات برونزية، ليرتفع رصيد ميداليات المنتخب إلى 21 ميدالية.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كلًا من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.

 

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