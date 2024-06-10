الإثنين 10 يونيو 2024
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فيديو

اتجوزت مرتين وخلفت توأمًا وهاجمت ستات مصر.. صندوق أسرار أمينة شلباية (فيديو)

تناولت "الدستور" في تقرير فيديو جديد جوانب من حياة أمينة شلباية، خبيرة التجميل وإخصائية الإتيكيت ويتناول الفيديو رحلة حياتها بما في ذلك طفولتها وزواجها ومسيرتها المهنية وآراؤها حول المرأة المصرية.

ودرست أمينة شلباية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لكن حلمها كان أن تصبح عارضة أزياء وفي سن الـ 19، شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت باللقب ومع ذلك، تعرضت لانتقادات كثيرة لأن الناس اعتقدوا أن الفائزة كان يجب أن تكون المتسابقة التي كانت ابنة شقيقة ممثلة مشهورة، دافعت أمينة عن نفسها قائلة إن لقب ملكة الجمال لا يتعلق بالمظهر فقط؛ بل يتعلق أيضًا بالثقافة والسلوكيات والجسم المثالي.

بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر، اهتمت أمينة بالمكياج وأقنعت والدتها بالسماح لها بدراسته في إنجلترا وسافرت إلى إنجلترا في سن العشرين ودرست الأزياء والأناقة والعناية بالبشرة وعلم التجميل ثم عادت إلى مصر وفتحت مدرسة لتعليم هذه المهارات.

أمينة شلباية خبيرة التجميل الاتيكيت مسيرتها المهنية المرأة المصريه

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