تأكد مشاركة الأهلي وبرشلونة وماجد بورج وبطل البرازيل في مونديال الأندية لكرة اليد

تأكدت مشاركة أربعة أندية رسميا في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها العاصمة الإدارية في مصر خلال الفترة بين 30 سبتمبرحتى 9 أكتوبرالمقبلين.

وتشارك 9 أندية في المونديال هم أبطال القارات الست بجانب الفريق المضيف وحامل اللقب وفريق يتم دعوته من جانب الاتحاد الدولي.

وتوج برشلونة أمس بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لتتأكد مشاركته في بطولة كأس العالم بشكل رسمي.

وأصبح برشلونة رابع فريق تتأكد مشاركته في مونديال الأندية حتى الآن بعد الأهلي بطل السوبر الإفريقي بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 23-21 في الجزائر وفريق توبات البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وماجدبورج الألماني حامل اللقب.

ويترقب الزمالك وصول إخطار رسمي من الاتحاد الدولي بمشاركته في كأس العالم للأندية سواء كفريق مضيف لكونه وصيف الدوري المصري أو كممثل عن أفريقيا حال مشاركة الأهلي كمضيف لأنه أيضا وصيف للسوبر الإفريقي.

وتتبقى 3 مقاعد لأبطال آسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بجانب مقعد يحدده الاتحاد الدولي لكرة اليد.

يذكر أن بطولة العالم للأندية عام 1997 في النمسا ثم توقفت وعادت مرة أخرى عام 2001 في قطر قبل أن تتوقف مجددًا لأسباب تنظيمة وتعود عام 2007 في مصر وتقام بشكل سنوي منذ عام 2010 باستثناء إلغاء البطولة التي كان مقررا إقامتها في السعودية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

سجل أبطال كأس العالم لكرة اليد

1997 كانتابريا الإسباني

2002 السد القطري

2007 ريال سوسيداد الإسباني

2010 ريال سوسيداد الإسباني

2011 كيل الألماني

2012 أتليتكو مدريد الإسباني

2013 برشلونة الإسباني

2014 برشلونة الإسباني

2015 فوكس برلين الألماني

2016 فوكس برلين الألماني

2017 برشلونة الإسباني

2018 برشلونة الإسباني

2019 برشلونة الإسباني

2021 ماجدبورج الألماني

2022 ماجد بورج الألماني