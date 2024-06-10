الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأكد مشاركة الأهلي وبرشلونة وماجد بورج وبطل البرازيل في مونديال الأندية لكرة اليد

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

تأكدت مشاركة أربعة أندية رسميا في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها العاصمة الإدارية في مصر خلال الفترة بين 30 سبتمبرحتى 9 أكتوبرالمقبلين.

وتشارك 9 أندية في المونديال هم أبطال القارات الست بجانب الفريق المضيف وحامل اللقب وفريق يتم دعوته من جانب الاتحاد الدولي.

وتوج برشلونة أمس بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لتتأكد مشاركته في بطولة كأس العالم بشكل رسمي.

وأصبح برشلونة رابع فريق تتأكد مشاركته في مونديال الأندية حتى الآن بعد الأهلي بطل السوبر الإفريقي بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 23-21 في الجزائر وفريق توبات البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وماجدبورج الألماني حامل اللقب.

ويترقب الزمالك وصول إخطار رسمي من الاتحاد الدولي بمشاركته في كأس العالم للأندية سواء كفريق مضيف لكونه وصيف الدوري المصري أو كممثل عن أفريقيا حال مشاركة الأهلي كمضيف لأنه أيضا وصيف للسوبر الإفريقي.

وتتبقى 3 مقاعد لأبطال آسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بجانب مقعد يحدده الاتحاد الدولي لكرة اليد.

يذكر أن بطولة العالم للأندية عام 1997 في النمسا ثم توقفت وعادت مرة أخرى عام 2001 في قطر قبل أن تتوقف مجددًا لأسباب تنظيمة وتعود عام 2007 في مصر وتقام بشكل سنوي منذ عام 2010 باستثناء إلغاء البطولة التي كان مقررا إقامتها في السعودية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

سجل أبطال كأس العالم لكرة اليد

1997 كانتابريا الإسباني

2002  السد القطري

2007  ريال سوسيداد الإسباني 

2010  ريال سوسيداد الإسباني

2011  كيل الألماني

2012  أتليتكو مدريد الإسباني 

2013  برشلونة الإسباني 

2014  برشلونة الإسباني

2015  فوكس برلين الألماني

2016  فوكس برلين الألماني

2017  برشلونة الإسباني

2018  برشلونة الإسباني

2019  برشلونة الإسباني

2021  ماجدبورج الألماني

2022  ماجد بورج الألماني

كأس العالم للأندية لكرة اليد الزمالك الاهلى برشلونة ماجدبورج

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