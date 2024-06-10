الرئيس السيسى لـ بلينكن: لا بُد من إنهاء الحرب على غزة وحل الدولتين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية.

إنفاذ المساعدات لأهالي غزة

كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وحرص الرئيس السيسي على التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع والمضي قدمًا في إنفاذ حل الدولتين.

ومن جهته؛ أكد وزير الخارجية الأمريكي تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسي والإنساني، وحرصها على الاستمرار في العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان، أن اللقاء شهد كذلك تأكيد الجانبين لمتانة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص البلدين على استمرار التنسيق المشترك في مختلف الموضوعات والقضايا.