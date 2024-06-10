رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة "الاستزراع المائى" بكلية العلوم لخدمة الباحثين والطلاب

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، وحدة "الاستزراع المائي" التابعة لقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالجامعة، والتى تعد إحدى الوحدات البحثية المتخصصة في مجالات بحوث استزراع وبيولوجيا الأسماك، والكائنات المائية الفقارية واللا فقارية، والتى تم إنشاؤها بتمويل مشترك بين الجامعة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد كلية العلوم، والدكتور رضا عبدالرحمن على رئيس قسم الحيوان والحشرات، والدكتور علاء الدين حامد الأستاذ بالقسم ومدير الوحدة.

الوحدة تخدم الباحثين لإجراء البحوث المتعلقة باستزراع الأسماك

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن الهدف الرئيسي من وحدة "الاستزراع المائي" بكلية العلوم هو تربية أنواع معينة من الأحياء المائية تحت ظروف محكمة، واستزراعها باستخدام أحدث أساليب وتقنيات الاستزراع المائي، لتزويد قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بتلك العينات للأغراض الدراسية والبحثية، مضيفا أن الوحدة معنية أيضًا بإجراء الأبحاث الخاصة بالبيئة، والتغيرات المناخية.

وأكد أهمية دور الوحدة فى إجراء التجارب البحثية فى مجالات الاستزراع المائي المختلفة، وتطبيق نتائجها على نطاق واسع فى المزارع السمكية، ما يسهم فى تحسين كفاءه الاستزراع والتصنيع السمكي، والنهوض بالثروة السمكية كقطاع مهم في الاقتصاد القومي، وهو ما يأتى متوافقا مع استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية والتى تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالحميد أبوسحلي جهود إدارة الجامعة فى تقديم برامج متميزة للطلاب والباحثين في شتى المجالات التطبيقية، وذلك لتخريج كوادر بشرية متخصصة قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة، والتفاعل مع متغيرات الحياة المتلاحقة، والمساهمة في حل مشكلات البيئة المحيطة، وتنمية مواردها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، مؤكدًا أن وحدة "الاستزراع المائي" تعد من النقاط المضيئة بكلية العلوم، والتى تسهم نتائج أبحاثها في حل مشكلات الاستزراع المائي، ما ينعكس فى زيادة إنتاجية الأسماك، والكائنات البحرية، التي تمثل أحد مصادر الغذاء الغني بالبروتين.

وأشار الدكتور علاء الدين حامد إلى بعض الأحياء المائية المستزرعة بالوحدة وأهميتها فى النظام البيئي، ومن أهمها (الضفدع المصري)، وهو من الأنواع المهمة في البحوث البيئية، والدراسات المتعلقة بالتنوع الحيوي في البرمائيات، و(أسماك البلطي النيلى) وهى من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية العالية، التى تستخدم في مشاريع تربية الأسماك في العديد من الدول؛ بسبب قدرتها على النمو السريع، وتحملها الظروف البيئية المتنوعة، و(ديدان الأرض) وهى من الكائنات الحيوية الأساسية في تحسين جودة التربة والنظم البيئية، و(إستاكوزا المياه العذبة) وهى من الكائنات المهمة في النظم البيئية للمياه العذبة، حيث تسهم في تنظيف البيئة المائية وتعد جزءًا مهمًا من السلسلة الغذائية.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة "الاستزراع المائي" هى مخرج للمشروع البحثي "دراسة الآثار الجانبية لاستخدام الميثيل تستوستيرون في استزراع أسماك البلطي بمصر" (٥٥٨٥)، للدكتور علاء الدين حامد الأستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم، وبدأت فكرة إنشاء الوحدة عام ٢٠١٤ تحت مسمى "مزرعة تعليمية للضفدع المصري"، وتم تحديث المزرعة وزيادة أنشطتها من خلال إضافة أنواع أخرى للاستزراع باستخدام أفضل أساليب الاستزراع المائي خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣، وتم تحويلها من مزرعة الضفدع المصري إلى وحدة الاستزراع المائي.

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