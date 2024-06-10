تقودك للسجن.. كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال؟

مع انتشار شبكات التواصل بعد 2011 انتشرت جرائم السب والقذف عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل على واتساب، وباتت تشكل خطرًا على المواطنين دون أن يعرفوا انهم تحت طائلة القانون متوهمين أنهم خلف شاشة هاتف وبعيدين عن قبضة الأمن.

ومع تطور التكنولوجيا عدلت الدولة من قوانينها بما يتواكب مع التطور الهائل في الإنترنت ولمواجهة الجرائم التي تنشأ عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى مدار الفترة الماضية حققت النيابة العامة في العديد من المحاضر التي تم تحريرها في مباحث الإتصالات بوزارة الداخلية من قبل مواطنين ضد أخرين لإزعاجهم وتهديدهم من خلال الابتزاز ونشر صور شخصية لهم.

في هذا التقرير، ترصد “الدستور” كيف واجه القانون جرائم الإنترنت والعقوبات المقررة قانونًا والأحكام التي صدرت ضد متهمين تم التحقيق معهم.

حكم بتغريم شاب 5 آلاف جنيه لسبه أحد أقاربه على واتساب

في فبراير الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بقنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح بتغريم شاب بـ 5 آلاف جنيه وتعويض ألفين جنيه بتهمة سب أحد أقاربه عبر تطبيق "واتساب" في قنا.

وكشفت التحقيقات أنه في مايو 2023 قدم شاب شكوى إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا لتضرره من أحد أقاربه قام بإرسال عبارات بها سب وقذف عبر تطبيق "واتساب" بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

وقال المجني عليه في شكوته إن أحد أقاربه يُدعى "خ" تسبب له في ضرر نفسي ومادي جسيم بعد إزعاجه بعبارات بها سب وقذف عبر واتساب ومن بين هذه العبارات "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أصفر".

ياعانس تتسبب في تغريم فتاة 5 الاف جنيه بقنا

كما قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية جنح، في مايو الماضي أيضًا، بتغريم فتاة 20 ألف جنيه، بتهمة سب زميلتها في العمل عبر تطبيق "واتس آب".

ترجع القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قدمت فتاة شكوى ضد زميلتها في العمل بتهمة الإزعاج والسب بعد أن قامت بشتمها عبر تطبيق واتساب بعبارات مسيئة منها "يا عانس" بسبب خلافات بينهما في العمل، مما تسبب للمجني عليها في أضرار نفسية وأدبية.

بعد فحص الواقعة والتأكد من صحتها تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الثانية والتي قضت بتغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة سب وإزعاج زميلتها في العمل بسبب خلافات سابقة بينهما في بيع الأجهزة الكهربائية.

حبس شاب عامين لإزعاج حبيبته على واتساب بقنا

وفي قضايا التهديد بالإبتزاز والتشهير قضت المحكمة الاقتصادية بقنا بحبس شاب عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي

وقدمت فتاة شكوى في مباحث الإنترنت لتضررها من شاب كانت مرتبطة به سابقًا أرسل لها صور إباحية على موقع التواصل "واتساب" مصحوبة بعبارات تهديد للتشهير بها مما تسبب لها في أضرار نفسية ومادية جسيمة.

وعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرر بالأمن القومي وتكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

قانون مكافحة جرائم تقنة المعلومات

ونص القانون على ذات العقوبة لكل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات

كما نصت المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، وجاء فيها: كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المادة 306 مكرر (أ) فتطرقت أيضا لموضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، ونصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

المادة 306 مكرر (ب) تناولت موضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت ونصت على الآتي: يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

شروط إثبات جريمة السب والقذف على مواقع التواصل

كما تناولت المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت أيضا، إذ نصت على الآتي: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وحال العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وجود برينت سكرين يتضمن كلام الجاني للمجني عليه.

وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل.