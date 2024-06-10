الإثنين 10 يونيو 2024
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مراسل إكسترا نيوز يرصد عملية دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح

مراسل إكسترا نيوز
مراسل إكسترا نيوز

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك عددًا هائلًا من الصواريخ الإسرائيلية على مناطق متفرقة بمدينة رفح الفلسطينية، خلفت الكثير من الشهداء والمصابين.

وأضاف "الغنام" أن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح مستمرة في العمل من أجل إدخال شاحنات المساعدات لقطاع غزة، من أجل تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني.

وأشار "الغنام" إلى أنه منذ أقل من دقيقة كان هناك عدد هائل من الصواريخ التي أطلقت من طائرات F-16 الإسرائيلية على مدينة رفح بشكل مباشر، حيث تصاعدت ألسنة الدخان واللهب بسبب القصف العنيف.

ونوه بأن هناك العديد من السيارات الخاصة بالمساعدات الإنسانية تم تفريغ حمولتها في القطاع، مشيرًا إلى أنه تم إدخال 172 شاحنة، محملة بالأدوية والمواد الغذائية.

وأكد أن هناك زيادة في عدد الشاحنات التي سيتم الدفع بها اليوم، حيث إن القطاع في أمس الحاجة لهذه المساعدات لمواجهة القصف والعدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي.

مراسل اكسترا نيوز اكسترا نيوز معبر رفح رفح الشعب الفلسطيني

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