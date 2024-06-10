"جابت صاحبها البيت".. كواليس إشعال فتاة النار فى ابنة خالتها بالعمرانية

انتقمت فتاة من ابنة خالتها بعد دعوتها صديقها للمنزل بطريقة بشعة، حيث أشعلت النيران في جسدها لتصاب بحروق متفرقة وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالعمرانية ملابسات الواقعة، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى بوصول فتاة مصابة بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد وحالتها العامة سيئة.

انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين أن الفتاة المجني عليها أجنبية، وأن وراء ارتكاب الواقعة ابنة خالتها تحمل ذات الجنسية بعد مشاجرة نشبت بينهما.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة المجني عليها تدعى "آيات" 19 سنة، دعت صديقًا لها لزيارتها في الشقة التي تقيم بها رفقة خالتها وابنتها، وبعد عدة أيام عاتبتها ابنة خالتها البالغة من العمر 17 عامًا، على دعوة غريب إلى شقتهن دون إذن وأنها لا ترضى عن تصرفها ذلك خاصة أنهن يقمن بمفردهن وتفاقم الأمر بينهما فقامت الفتاة بإحضار بنزين وسكبته على جسد ابنة خالتها وسكبته عليها وأشعلت بها النيران لتلتهم جسدها وتصاب بحروق من الدرجة الثانية.

واستعانت السيدة والدة المتهمة بالجيران لإنقاذ ابنة شقيقتها وتم إخماد النيران من جسدها ونقلها إلى المستشفى الذي أبلغ قسم الشرطة وتمكنت قوة أمنية من قسم العمرانية من القبض على الفتاة المتهمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.