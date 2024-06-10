رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية

ارتفعت مؤخرًا، عمليات البحث عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الأيام الماضية منذ بداية شهر يونيو الجاري حيث فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية والتجربيبة للعام المقبل 2024-2025.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

ويمكن استخدام رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) لتقديم طلبات الالتحاق بأولى ابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024-2025 حيث فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب الالتحاق بالمدارس التجريبي والحكومي يمكن تقديم الأوراق التالية:-

شهادة ميلاد الطفل حديثة + 4 صور منها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب سارية.

عدد 8 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

إيصال مرافق (كهرباء/ مياه/ تليفون أرضي) باسم الأب أو الجد لأب للتأكد على عنوان سكم الطفل.

عقد إيجار أو تمليك عقار موثق بالشهر العقاري بتاريخ عام سابق.

ختم البطاقة الصحية المرفقة وذلك بملف التقديم.

الطوابع الصحية اللازمة.

خطوات التقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2025

يمكن اتباع الخطوات التالية للتقديم في مرحلة أولى ابتدائي أزهر أو KG1 للعام الدراسي المقبل 2024- 2025:-

الدخول عبر موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار خدمات الأزهر الشريف من خلال الأيقونات الرئيسية بالموقع.

تحديد المرحلة المراد إلحاق الطفل بها (أولى ابتدائي).

تسجيل بيانات الطفل المتقدم للإلتحاق بالخانات المخصصة لذلك بدقة.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم للإلتحاق بالتعليم الأزهري.

طباعة استمارة الالتحاق نقدمها في المعهد الأزهري المرشح إليه في حالة القبول.

عقد مقابلة شخصية للطالب في المعهد الازهري للقبول النهائي بالعهد مع أعضاء هيئة التدريس.

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