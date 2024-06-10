فنانون قاطعوا أهلهم ليحققوا حلمهم (فيديو)

قدم "الدستور" تقرير فيديو يستعرض أبرز العلاقات المتوترة بين المشاهير وعائلاتهم، والأسباب الكامنة وراء هذه الصراعات وتأثيراتها العميقة على حياتهم ومن أبرز هؤلاء.

شيماء سيف

توترت علاقتها بوالدها بعد طلاق والديها في طفولتها، ونشأت شيماء وهى تشعر بغياب والدها وتأثير ذلك عليها حتى بعد أن أصبحت بالغة، ترفض رؤية والدها، واعترفت بعدم مقدرتها على التسامح بسهولة.

حكيم

واجه حكيم رفضًا شديدًا من والده في بداية مشواره الفني بسبب شغفه بالغناء، كان والد حكيم عمدة قريته، يرى أن اهتمام ابنه بالموسيقى يتعارض مع تقاليد العائلة التي كانت مليئة بالضباط ووصلت الخلافات بينهما إلى تهديدات متكررة بالسلاح من قبل والده، على الرغم من محاولات والده لتوجيهه نحو دراسات دينية وإسلامية، أصر حكيم على متابعة حلمه وانتقل إلى القاهرة، هناك عاش في ظروف صعبة بسبب قطع والده له، وبعد تحقيق الشهرة، ظل حكيم منفصلًا عن والده حتى تحقق التصالح بعد 12 عامًا.

ياسمين صبري

عانت ياسمين أيضًا من علاقة متوترة مع والدها الدكتور أشرف صبري بعد طلاق والديها وزواج والدها مرة أخرى، زادت التوترات مع صعود ياسمين إلى الشهرة وزواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة دون موافقة والدها، انتقد والد ياسمين علنًا، متهمًا إياها بالتغيير بعد الشهرة، بينما ردت ياسمين بأنها كانت مستقلة ماليًا منذ السابعة عشرة من عمرها، تفاقم الخلاف بسبب اختلاف الروايات حول نمط حياتها السابق.

المطربة بوسي

واجهت صراعًا مع والدها محمد شعبان، الذي توفي وهم في قطيعة، وقال في تصريحات صحفية إنها ترفض مساعدته ماليًا للعلاج، بينما زعمت بوسي أن والدها تخلى عن والدتها وهى حامل ولم يكن جزءًا من حياتها، انتهت العلاقة بوفاة والدها في أغسطس 2022.

أنغام

كما يستعرض الفيديو العلاقة المعقدة بين المغنية أنغام ووالدها محمد علي سليمان تدهورت علاقتهما بسبب قرار أنغام متابعة مسيرة مهنية منفردة وزواجها من مهندس الصوت مجدي عارف الذي لم يوافق عليه والدها وصرحت أنغام بأن السبب الجذري لخلافها مع والدها هو رؤيتها له يعنف والدتها، امتدت الخلافات إلى أشقائها أيضًا، حيث ادعى شقيقها من ذوي الهمم أحمد أن أنغام رفضت مساعدته في أوقات الحاجة.