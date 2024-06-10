الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدات مصر لسلاح سيف المبارزة يتوجن بذهبية ببطولة أفريقيا للفرق

المنتخب المصري لسلاح
المنتخب المصري لسلاح الشيش

توّج منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزة في منافسات الفرق بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للسلاح التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى 10 يونيو الجاري.

وأحرز منتخب مصر الذهبية بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بنتيجة 40 - 21، ليحصد المنتخب المصري على الميدالية الذهبية فيما حقق المنتخب جنوب أفريقيا الميدالية الفضية.

ومثل المنتخب المصري لسلاح الشيش كلًا من: "ناردين إيهاب، شيرويت جابر، أيه شريف، لؤلؤة سليمان"،  بينما يضم الجهاز الفني كلًا ساندور كومو، و السيد سامي.

الجدير بالذكر قد حقق المنتخب المصري 19 ميدالية متنوعة  بواقع 6 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و 9 ميداليات برونزية، ليرتفع رصيد ميداليات البعثة المصرية إلى 20 ميدالية.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كلًا من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.

 

 

المنتخب المصري لسلاح سلاح الشيش المنتخب المصري لسلاح الشيش منتخب جنوب إفريقيا الدكتور محمد الجمال

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