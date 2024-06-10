الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا مع "مدبولى" للاطلاع على تطورات العمل فى عدة ملفات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إلى أن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع مع "مدبولي"، على تطورات العمل في عدد من الملفات، من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ترتيبات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

كما اطلع الرئيس على الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.