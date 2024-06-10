الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا مع "مدبولى" للاطلاع على تطورات العمل فى عدة ملفات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إلى أن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع مع "مدبولي"، على تطورات العمل في عدد من الملفات، من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ترتيبات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

كما اطلع الرئيس على الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

السيسي مجلس الوزراء مصطفى مدبولى عيد الأضحى مؤتمر الاستثمار

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