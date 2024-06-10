الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد بشأن طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما

جريدة الدستور

قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات، لجلسة 8 يوليو، للحكم.

الحكم بحبس شيري هانم وابنتها

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت في وقت سابق، حكمًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"؛ لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

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اليوم.. الحكم فى طعون البلوجر شيرى هانم وابنتها زمردة

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تأجيل طعن شيري هانم وابنتها زمردة لـ 10 يونيو

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت الوحدة عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

شيري هانم زمردة محكمة النقض الحبس لمدة 5 سنوات جنح القاهرة الاقتصادية

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