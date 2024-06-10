قرار جديد بشأن طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما

قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات، لجلسة 8 يوليو، للحكم.

الحكم بحبس شيري هانم وابنتها

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت في وقت سابق، حكمًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"؛ لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت الوحدة عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.