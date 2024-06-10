رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى وطب الأسنان بالأهلية

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتيسير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الإثنين 10 من يونيو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسيوط الأهلية، لكليتيّ الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وطب الأسنان، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية، لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

رافق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في جولته، الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة صفاء تهامي عميدة كلية طب الأسنان.

انتظام سير الامتحانات والتزام كل القائمين على أعمال الامتحانات

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بانتظام سير الامتحانات، وإلتزام كافة القائمين على أعمال الامتحانات، بما اتخذته إدارة الجامعة من خطة وإجراءات تهدف إلى التيسير على الطلاب وتهيئة المناخ الملائم، ليساعدهم على أداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأكد رئيس الجامعة؛ على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين، والمراقبين داخل اللجان؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة مفاجئة خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

وقام رئيس الجامعة، خلال الجولة؛ باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء انعقاد الامتحانات، موجهًا بضرورة مواصلة العمل بشكل دائم ودقيق، لرصد الدرجات وإعلان نتائج الطلاب فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية أن جولة رئيس الجامعة بدأت بتفقده أعمال امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من طلاب المستوى الثاني، والبالغ عددهم (216) طالبا والممتحنين لمادة قواعد البيانات، وتم تخصيص 10 معامل بالكلية بطاقة (225) جهاز كمبيوتر، وكان في استقبالهم الدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد محسن أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

أعقب ذلك، تفقد الدكتور أحمد المنشاوي أعمال امتحانات كلية طب الأسنان من طلاب المستوى الثاني، والبالغ عددهم (131) طالبا والممتحنين لمادة بيولوجيا الفم، وكان في استقباله الدكتورة صفاء تهامي عميدة الكلية، والدكتور محمد بدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة الله راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناهض مدير مستشفى طب الأسنان الجامعي، والأستاذ المنتصر حسين أمين الكلية، ولفيف من الأساتذة، ومسئولي شئون الطلاب بالكلية.

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