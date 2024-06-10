الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريال مدريد يعلن سجن 3 مشجعين بسبب العنصرية ضد فينسيوس جونيور

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

أعلن نادي ريال مدريد إدانة 3 مشجعين لفريق فالنسيا بالاتهامات العنصرية للبرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب الفريق، في مباراة الفريقين بشهر مايو الماضي.

وتعرض فينسيوس جونيور لهجوم عنصري من قبل جماهير نادي فالنسيا في مباراة الفريقين بالدوري الإسباني والتي جمعتهما في شهر مايو الماضي، وأعلن ريال مدريد وقتها التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتقدم بشكوى للمدعي العام الإسباني ضد جماهير فالنسيا.

وقال ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: " يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن محكمة التحقيق رقم 10 بفالنسيا أصدرت اليوم الإثنين حكم إدانة بحق الشباب الثلاثة المتهمين بإهانة لاعبنا فينسيوس جونيور، بصيحات وإيماءات عنصرية، بالمباراة التي أقيمت يوم 21 مايو 2023 على ملعب ميستايا بين نادي فالنسيا ونادي ريال مدريد".

وتلقى فينسيوس جونيور العديد من رسائل الدعم من مجتمع كرة القدم بعد حادثة العنصرية التي تعرض لها في مباراة فالنسيا المذكورة، بالإضافة إلى تضامن الاتحاد البرازيلي ونادي ريال مدريد والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل وقف مثل هذه الإيماءات والصيحات العنصرية من ملاعب كرة القدم.

وأضاف البيان: "وأدين المتهمون الثلاثة بارتكاب جريمة أخلاقية ضد فينسيوس جونيور والتي تفاقمت بسبب تصرفاتهم بدوافع عنصرية، وحكم على كل منهم بالسجن ثمانية أشهر ومنعهم من دخول ملاعب كرة القدم لمدة سنتين".

وأكمل: "قبل المتهمون الثلاثة مسئوليتهم الجنائية وأصدروا رسالة اعتذار موجهة إلى لاعبنا فينسيوس جونيور ونادي ريال مدريد وبقية الأشخاص الذين شعروا بالإهانة بسبب سلوكهم، وبالإضافة إلى ذلك طلبوا من المشجعين إزالة كل آثار العنصرية والتعصب من الملاعب".

وأنهى: "هذه هي الإدانة الأولى لأفعال من هذا النوع تصدرها المحاكم الجنائية، سيواصل ريال مدريد العمل على حماية قيم نادينا والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".

ريال مدريد فالنسيا فينسيوس جونيور العنصرية ضد فينسيوس الدوري الاسباني

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