تجربة فريدة وخدمات مميزة.. مميزات تحديث تطبيق مصر قرآن كريم

ميزات جديدة لتطبيق مصر قرآن كريم، بعد تحديثه الأخير، حيث تناولت “الدستور” أبرزها في فيديو جديد للعديد من الميزات الجديدة بما في ذلك:

خدمة الأذكار الدينية

توفر هذه الخدمة للمستخدمين سهولة الوصول إلى الأدعية الدينية لمختلف المواقف في حياتهم اليومية، سيسمح ذلك للمستخدمين بالبقاء على اتصال مع الله من خلال الذكر والتسبيح.

تحديد القبلة

يمكن للتطبيق الآن مساعدة المستخدمين في تحديد اتجاه القبلة بدقة، بغض النظر عن موقعهم.

خدمة قراء القرآن: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين الاستماع إلى تلاوات من مجموعة متنوعة من أفضل قراء القرآن في العالم الإسلامي.

تنزيل التسجيلات للاستماع دون اتصال

يمكن للمستخدمين الآن تنزيل تسجيلات تلاواتهم المفضلة للاستماع إليها بدون اتصال بالإنترنت.

إشعار الصلاة

يمكن للتطبيق الآن إرسال إشعارات للمستخدمين بأوقات الصلاة، مما يذكرهم بالصلاة أينما كانوا.

حل المشاكل التقنية للتطبيق وتحسين الأداء

يتضمن التحديث أيضًا تحسينات عامة على أداء التطبيق، ومعالجة أي مشكلات فنية قد يكون المستخدمون قد واجهوها في الماضي مع هذا التحديث، يمكن للمستخدمين توقع تجربة أكثر سلاسة واستقرارًا.