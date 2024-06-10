الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" ترصد أسباب زيارة بلينكن المنطقة

بلينكن
بلينكن

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة من أجل بحث الأوضاع في غزة، ومناقشة إمكانية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن بيني جانتس أثر على العلاقات الخارجية مع الدول الأوروبية والإدارة الإمريكية مع إسرائيل.

"جانتس" أقنع الإدارة الأمريكية بتنفيذ العملية العسكرية

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة بأن بعض التقارير الإسرائيلية أيضًا تشير إلى أن "جانتس" هو من أقنع الإدارة الأمريكية بتنفيذ العملية العسكرية برفح، وهناك جهود دبلوماسية كبيرة كان يقودها "جانتس" في تعاملاته مع الإدارة الأمريكية.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة أنه كان من المقرر ضمن زيارة "بلينكن" الأراضي الفلسطينية أن يكون هناك لقاء مع "بيني جانتس"، لبحث صفقة التبادل التي تفضي للإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، والضغط على نتنياهو ووزرائه لقبول هذه الصفقة.

بلينكن زيارة بلينكن للمنطقة القاهرة الإخبارية الافراج عن المحتجزين أسباب زيارة بلينكن للمنطقة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة

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